شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات تساعدك فى استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة إلكترونيا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​​​​​اشترطت إدارة المرور، مجموعة من الخطوات لكى يتم من خلالها القيام بعملية استخراج بدل فاقد رخصة المركبة ببوابة مرور مصر لقائدي السيارات للسير أعلى الطرق والمحاور بصفة يومية لمجموعة من المعايير، والإجراءات التي يتم من خلالها الموافقة على استخراج بدل فاقد رخصة السيارة، ومن تلك الخطوات: