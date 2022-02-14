شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بالحرارة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم وحتى الجمعة المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد و جنوب سيناء ، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.





درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 14 فبراير :

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل، كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 10 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 07 درجة

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11 درجة



درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 فبراير : درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 فبراير :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 11 درجة