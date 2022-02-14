شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم صوم يونان لمدة ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين، الموافق 14 فبراير صوم يونان والذى يستمر لمدة ثلاث أيام، والمعروف بـ"صوم نينوى"، ويمتد لمدة 3 أيام وذلك تشبهَا بيونان النبى.

ويعتبر صوم يونان صوما من الدرجة الأولى يمتنع فيه الأقباط عن تناول الأسماك والمأكولات الحيوانية، ويسبق هذا الصوم صوم القيامة بـ15 يومًا، ويعرف فطر يونان بـ "فصح يونان"، وهو اصطلاح كنسى لا يستخدم إلا لعيد القيامة الذى يعرف باسم عيد الفصح.

وتنظر الكنيسة إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح وتبدأ صلوات القداس الإلهى فى صوم نينوى ظهرًا، وتصلى فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة، والثانية عشرة.