البابا تواضروس يكلّف الأنبا أرسانيوس بمهام إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كلّف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات ليكون نائبا بابويًا لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة لحين سيامة أسقف جديد لها.

وترأس قداسة البابا تواضروس، اليوم، صلوات تجنيز الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال البابا تواضروس في كلمته بجناز الأنبا لوكاس، إن "المتنيح الأنبا لوكاس تميز بالاهتمام الشديد بإيبارشيته سواء الشعب أو الآباء الكهنة أو المكرسات أو الخدام رعويًّا وروحيًّا وتنمويًّا، وكذلك اهتم بتفاعل إيبارشيته مع عمل الكنيسة العام."

ونعى أمس قداسة البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة، الأنبا لوكاس، قائلاً في بيان للكنيسة: "قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يودعون إلى السماء نيافة الحبر الجليل والأسقف المحبوب الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بأبنوب، ذاكرين له حياته الرهبانية الأمينة التي عاشها طوال أكثر من خمس وأربعين سنة، وخدمته الباذلة التي قدمها طوال عمله الرعوي في إيبارشيته لمدة 36 سنة، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن بكل إخلاص وأمانة حتى أكمل سعيه وذهب بسلام إلى موضع الراحة.

وأضاف البابا: "نثق أنه سيسمع الصوت الإلهي القائل: كنت أمينًا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك".. خالص العزاء لمجمع كهنة وخدام إيبارشيته ولمجمع رهبان دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب.