وزير الشؤون الإسلامية السعودي: المملكة تطبق "المواطنة" منذ زمن طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالمؤتمر الدولي الـ 32 لـ"المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" الذي عقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن هذه الدورة متميزة وبالأخص في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية، في تصريحات عقب ختام أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، إن المملكة العربية السعودية تطبق منذ زمن طويل ما ورد في هذا المؤتمر من المحافظة على الوطن والانتماء والالتفاف حول القيادة وعدم الانجراف وراء الجماعات الإرهابية والمتطرفة والذين يريدون تدمير الأوطان فكريا.

وأشار الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، إلى أن المملكة السعودية تطبق القرآن الكريم والسنة النبوية بكل حذافيرهما، ولذلك ستبقى متميزة في أمنها واستقرارها والتفافها حول قيادتها أيضا، ونشر المودة والمحبة والتسامح بين شعبها، وتصديره إلى الدول الأخرى، موضًحا بأن راية المملكة العربية السعودية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" والتي يرفعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي العهد محمد بن سلمان آل سعود، تهدف إلى نشر الوسطية ونبذ العنف في جميع بقاع الدنيا.