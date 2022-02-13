ميثاق شرف وأرشيف للرياضة المصرية.. وزير الشباب يستعرض أهمية تعديل قانون الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أهمية تعديل قانون الرياضة، قائلًا: "أي تعديل قد يقاومه البعض لكننا نسعى لتحقيق المصلحة العليا للوطن".

وأضاف صبحي في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اليوم الأحد: "حصلت على توقيع اللجنة الأولمبية واللجنة الثلاثية على إجراء تعديلات على التشريع".

وشدد على احترام المعايير الدولية وتقديرها وعدم مخالفتها أيًا ما كانت، مع تعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية، لافتًا إلى عدم تدخل الوزارة في النشاط الرياضي: "لكننا نضيف لهذا النشاط لدعمه على أرض الواقع".

وفي المقابل لفت وزير الشباب والرياضة إلى مجهودات الوزارة في تشجيع الاستثمار الرياضي ودعمه.

وهنأ وزير الشباب والرياضة لجنتي الشباب والرياضة بمجلسي الشيوخ والنواب بإنهاء العملية الانتخابية للأندية ومراكز الشباب بنجاح.

واستعرض المستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، خلال الاجتماع فلسفة وأهداف تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، حيث يتضمن نصًا بمقتضاه يوضع ميثاق شرف تلتزم به جميع المؤسسات الإعلامية الرياضية.

وقال دياب، إن الميثاق يتضمن على الأخص عدد من المعايير في مقدمتها الالتزام بالحيادية ونشر الروح الرياضية ونبذ التعصب وتوعية المواطنين، ووجود أرشيف يوثق الرياضة المصرية، فضلًا عن تشجيع ممارسة الرياضة، موضحًا أن الميثاق سيتم وضعه من قبل الجهة المركزية الإدارية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.

ولفت دياب إلي أن التعديلات تستهدف أيضًا تشجيع ممارسة الرياضة من خلال المؤسسات الإعلامية ووضع الضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في العاملين في مجال الإعلام الرياضي، على أن تتولى الهيئات الرياضية إنشاء مراكز إعلامية تختص وحدها بتوفير المعلومات والبيانات للإعلام الرياضي، وتأكيد عدم نشر أو إذاعة أي أخبار دون وجود مستند دال عليها.