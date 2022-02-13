إحالة المتهم بالتعدي على شقيق طليقته بمدينة بدر للمحاكمة الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة الشروق وبدر، إحالة المتهم بالتعدي على شقيق طليقته بسلاح أبيض أثناء مشاجرة نشبت بينهم بمدينة بدر لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم "ع. ف" تعدى على شقيق طليقته بسلاح أبيض أثناء مشاجرة نشبت بينهم لرفض المجني عليه السماح للمتهم برؤية أطفاله.

وقال المتهم إن منذ إتمام الطلاق بينه وبين زوجته، وهو يحاول بكل الطرق رؤية أطفال لكن شقيق طليقته يتصدى له ويمنعه من رؤيتهم ويسبه بأبشع الألفاظ أمامهم أطفاله، ويوم الواقعة قام بالتعدي عليه بالضرب محاولًا طرده فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بضربه بسلاحه الأبيض.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من عامل مصاب بطعنه، يتهم طليق شقيقته بمحاولة قتله.

وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وأقروا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.