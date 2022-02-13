فشلت مرة فرسمت سيناريو مأساوي.. المشهد الأخير في حياة "أم العيال" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابست جديدة كشفتها التحريات في انتحار ربة منزل شنقا داخل مسكنها بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.

التحريات التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن "نورا" حاولت الانتحار منذ فترة قفزا من كوبري المنصورية لكن المارة أنقذوها قبل أن تعيد الكرة بطريقة مختلفة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بقرية شبرامنت دائرة مركز أبو النمرس.

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب، ضباط المباحث بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ، وفحص الجثمان في حضور مفتش الصحة لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه في الوقت الذي فرضت فيه الشرطة كردونًا أمنيا بمحيط المنزل محل الواقعة في حضور فريق من النيابة العامة.

تبين بالفحص أن الجثة لسيدة تدعى "نورا" تبلغ من العمر 30 سنة، متزوجة ولديها 3 أطفال، تعاني من أزمة نفسية تعالج منها لدى طبيب مخ وأعصاب.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، توصلت إلى أن الثلاثينية تخلصت من حياتها شنقا، وأنها يوم الواقعة كان زوجها وأولادها في المنزل فأخبرتهم "رايحة أجيب فطار".

حسب تحريات الرائد عبد الباقي أمين ومعاونه أحمد عبد الصمد دلفت السيدة إلى غرفة أطفالها واحضرت السلم وصنعت مشنقتها بإيشارب مثبت بجنش مروحة السقف ليكتشف زوجها الواقعة بالصدفة لدى دخوله ليخبر رجال المباحث بمناقشته "دخلت الأوضة لقيتها متعلقة وتحتها السلم".

جرى نقل الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.