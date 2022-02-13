أخبار مصر

رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض فنان ورسام الكاريكاتير عمرو فهمى بدار الأوبرا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/32
  • 2/32
  • 3/32
  • 4/32
  • 5/32
  • 6/32
  • 7/32
  • 8/32
  • 9/32
  • 10/32
  • 11/32
  • 12/32
  • 13/32
  • 14/32
  • 15/32
  • 16/32
  • 17/32
  • 18/32
  • 19/32
  • 20/32
  • 21/32
  • 22/32
  • 23/32
  • 24/32
  • 25/32
  • 26/32
  • 27/32
  • 28/32
  • 29/32
  • 30/32
  • 31/32
  • 32/32

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض فنان ورسام الكاريكاتير عمرو فهمى بدار الأوبرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم، افتتاح المعرض الفنى للفنان التشكيلى ورسام الكاريكاتير عمرو فهمى، المقام فى مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور لفيف من الوزراء، والمسئولين، والشخصيات العامة، كما حضر حفل توقيع آخر إصدارات الرسام الذى يحمل عنوان "قهوة مصراوي".

 

وعقب الافتتاح قام رئيس الوزراء بجولة تعرف خلالها على العديد من الرسومات الكاريكاتيرية التى تضمها أروقة المعرض، وأبرزها حلقات الكاريكاتير السياسى الأسبوعى على صفحات جريدة الأخبار، الذى اعتاد الرسام عمرو فهمى من خلاله تجسيد شخصية رئيس الحكومة وهو يستمع إلى شخصية "مصراوي" ذات الطابع المصرى الخالص، وهو يناقش قضايا وثيقة الصلة بالدولة والمجتمع، كما استمع لمقطوعات موسيقية شهيرة يؤديها عازفون من الشباب، وحرص مدبولى على التقاط صورة تذكارية معهم.

 

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لفن الكاريكاتير الذى يعتبره أحد أبرز فنون العمل الصحفى، حيث يجسد قضايا الواقع فى قالب يحمل مزيجًا بين الجدية والمرح، كما يختزل العديد من الأفكار فى رسم كاريكاتيرى وبأقل عدد من الكلمات، ويشكل أيضًا وسيلة هامة لرصد نبض الشارع، الأمر الذى يجعله يحظى بشغف واهتمام قراء الصحافة فى مختلف البلدان والثقافات.

 

وأكد مدبولى أنه يتابع باهتمام بشكل شخصى كاريكاتير شخصية "مصراوي" مطلع كل أسبوع، مشيدا بما يبرزه من قضايا تشغل الشارع فى إطار من السلاسة شديدة القرب من طبيعة الشعب المصري.

 

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة أن حرص رئيس الوزراء على التواجد اليوم لافتتاح هذا الحدث الفنى، هو رسالة تؤكد اهتمام الدولة بدعم وتشجيع مختلف أنواع الفنون وأوجه الثقافة، وكل منبع للوعى والتنوير على المستوى القومي.

 

وعقب الافتتاح أهدى الرسام عمرو فهمى لرئيس الوزراء نسخة من آخر إصداراته بعنوان "قهوة مصراوي"، ويضم بين دفتيه رسومات كاريكاتيرية لشخصيات سياسية أبرزها الدكتور مصطفى مدبولى، سبق نشرها فى جريدة الأخبار، وكتب رئيس الوزراء كلمة تذكارية للرسام على احدى نسخ الكتاب، وقام الفنان عمرو فهمى بإهداء بورتريه شخصى للدكتور مصطفى مدبولى، حيث أعرب "فهمي" عن سعادته بافتتاح رئيس الوزراء لمعرضه الفنى، مؤكدًا أنه يلمس بشكل شخصى اهتمام المسئولين فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الوزراء، بما يقدمه فن الكاريكاتير، وتفاعلهم الإيجابى مع ما يبرزه من رسائل مهمة تشغل المواطن والمجتمع.

ASR_5719
 

 

ASR_5719_1
 

 

ASR_5733
 

 

ASR_5733_1
 

 

SLM_4477
 

 

SLM_4484
 

 

SLM_4493
 

 

SLM_4493_1
 

 

SLM_4612
 

 

SLM_4612_1
 

 

SLM_4640
 

 

SLM_4640_1
 

 

SLM_4642
 

 

SLM_4642_1
 

 

SLM_4642_2
 

 

SLM_4649
 

 

SLM_4649_1
 

 

SLM_4659
 

 

SLM_4659_1
 

 

SLM_4679
 

 

SLM_4689
 

 

SLM_4694
 

 

SLM_4718
 

 

SLM_4783
 

 

SLM_4803
 

 

SLM_4828
 

 

SLM_4833
 

 

SLM_4843
 

 

SLM_4848
 

 

SLM_4868
 

 

SLM_4878
 

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا