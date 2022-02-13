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متى يلجأ المواطن لجهاز مرفق الكهرباء لتقديم شكوى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومتى يلجأ المواطن للجهاز لتقديم شكوى فى الوزارة وهيئتها وشركاتها التابعة طبقاً للخطوات التالية:

 

1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

3. على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ورد الشركة.

 

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                            

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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