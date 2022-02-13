شكرا لقرائتكم خبر عن متى يلجأ المواطن لجهاز مرفق الكهرباء لتقديم شكوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ومتى يلجأ المواطن للجهاز لتقديم شكوى فى الوزارة وهيئتها وشركاتها التابعة طبقاً للخطوات التالية:

1. تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

3. على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ورد الشركة.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).