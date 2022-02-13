محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 74.42%

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/ 2022 الفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح بلغت74.42%، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد ومحمود الفولى، مدير عام التربية والتعليم بالسويس.

وقدم محافظ السويس التهنئة للناجحين فى الشهادة الاعدادية مؤكدًا على أهمية بذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة من أجل النجاح للحصول على الدرجات الاعلى والتفوق ليكون فى المستقبل القريب مواطنا صالحًا يفيد المجتمع.

وناشد محافظ السويس أولياء الأمور بأهمية اعطاء الثقة لأبنائهم وبث روح الاعتماد على النفس والاجتهاد والاستفادة من التكنولوجيا والانترنت فى المعرفة والمذاكرة والحصول على المعلومة ومراجعة الدروس بسهولة بدلًا من ضياع الوقت والمال فى الدروس الخصوصية.

وقدم "صقر" الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.





محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية