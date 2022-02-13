شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق الإسعافات الأولية عند حدوث حريق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الاسعافات الأولية عند حدوث حريق مؤكدة أن ذلك يضمن عدم التعرض لمخاطر صحية.
وجاءت الاسعافات بحسب منشور وزارة الصحة والسكان متضمنة:
- لا تستخدم المصعد مطلقا فى حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قيم الإطفاء.
- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها للحريق.
- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات.
- شجع على تركيب اجهزة الحريق والانذار المبكر للحرائق.