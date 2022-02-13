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الصحة تكشف طرق الإسعافات الأولية عند حدوث حريق.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الاسعافات الأولية عند حدوث حريق مؤكدة أن ذلك يضمن عدم التعرض لمخاطر صحية.

 

وجاءت الاسعافات بحسب منشور وزارة الصحة والسكان متضمنة:

- لا تستخدم المصعد مطلقا فى حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قيم الإطفاء.

- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها للحريق.

- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات.

- شجع على تركيب اجهزة الحريق والانذار المبكر للحرائق. 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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