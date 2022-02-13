شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، وإقرار مجلس الشيوخ قانون العمل المنظم للقطاع الخاص، وحالة الطقس غدا، ووصول بعثة الأهلى من الإمارات بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





الرئيس السيسي يوجه باستمرار الحكومة فى برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة.. ويشدد على مواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الحكومة فى برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.





الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية بالبيئة والتحول الأخضر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى موضوعات البيئة والتحول الأخضر، بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومى للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجى بها.

"الشيوخ" يقر نهائيا قانون العمل المنظم للقطاع الخاص.. يوافق على إجازة الأبوة يوم ولادة الطفل.. والضبطية القضائية لضبط جرائم مخالفة أحكامه.. تشديد عقوبة السخرة والتمييز ضد العمال وغرامة 1000 جنيه لمخالفة العلاوة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، الموافقة النهائية مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع فى مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم فى ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أى أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.





تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى.. تأجيل القضية للغد مع استمرار حبس المتهمين.. وملامح الحزن والترقب تسيطر على حسن راتب ورفاقه.. الشاهد السابع: حسانين كان له فلوس عند راتب خاصة بالتجارة الممنوعة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد لجلسة الغد لمرافعة دفاع المتهمين من الأول إلى الرابع، وصرحت لدفاع المتهم محمد عبد الرحمن، بالحصول على صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة معه، وحصول دفاع المتهمين على صورة رسمية من دفتر أحوال قسم مصر القديمة.





الإسكان: بدء فتح باب الحجز لوحدات الإسكان المتوسط بـ15 مدينة بعد غد

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعى، طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان المتوسط في 15 مدينة، وذلك بنظام التمويل العقاري بعد غد الثلاثاء.





رفض دعاوى تطالب بإدخال حاملي الثانوية الإنجليزية في تنسيق الجامعات العادية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد، برفض 110 دعاوى مقامة من الطلاب الحاصلين علي الثانوية الإنجليزية بالخارج " ig"وذلك للمطالبة بقبولهم ضمن تنسيق الجامعات المصرية، بمساواتهم بالجامعات العادية.

الحكومة تنفى تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعى للسخانات فى حالات اختناق للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعى للسخانات فى حالات اختناق للمواطنين، مُشددةً على سلامة وجودة كافة توصيلات الغاز الطبيعى بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية، وأن الغاز الطبيعى غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب، مُؤكدةً أن حالات الاختناق التى تم رصدها لا ترجع لوجود أى تسريب بوصلات الغاز الطبيعى بالمنازل.





المالية: إحباط 19ألف عملية تهريب جمركى بغرامات ورسوم 5.3 مليار جنيه فى 2021

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التى تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار.





ابنة احمد حلاوة عن حالة والدها: ما زالت حرجة ونرجو الاستمرار فى الدعاء

كشفت هبة حلاوة، ابنة الفنان احمد حلاوة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها، حيث أشارت إلى أن حالة والدها مازالت حرجة، وكتبت هبة حلاوة فى تدوينة عبر حساب والدها على موقع "فيس بوك": "نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لانشغالنا مع الوالد.. الحالة ما زالت حرجة جدًا لذلك نرجو من الجميع الاستمرار في الدعاء.. هبة حلاوة".





غلق شارع ذاكر حسين في مدينة نصر بسبب أعمال مشروع المونوريل

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع المونوريل، ورفع الكمرات المعدنية بشارع ذاكر حسين بمنطقة مدينة نصر، ما يستلزم الغلق الكلى لشارع ذاكر حسين بالوصلة من شارع عبد الله العربى حتى شارع إبراهيم أبو النجا، مع تحويل حركة المرور القادم من شارع عبد الله العربى يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ بدوى، فيساراً للعودة إلى شارع ذاكر حسين، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من " يوم الأحد" الموافق 13/2/2022 ، وحتى " يوم الأربعاء" الموافق23/2/2022 .





نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ .. المدارس توزعها على الطلاب

تسلمت مدارس التربية والتعليم بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية، لإطلاع الطلاب عليها وأولياء أمورهم، بعد أن تسلمتها الإدارات التعليمية، أمس السبت، من كنترول الشهادة الإعدادية بقطاعاته الثلاثة" كفر الشيخ، الحامول، دسوق"، وتسلمها مندوبي المدارس، واستقبلت المدارس الطلاب وأولياء أمورهم، للتعرف على نتائج الطلاب، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





دراسة: كورونا قد يدمر المشيمة ويؤدى لموت الجنين بالرحم.. واللقاح يمنع ذلك

كشف بحث جديد عن أن فيروس كورونا يمكن أن يغزو ويدمر المشيمة ويؤدي إلى ولادة جنين ميت عند النساء المصابات بكورونا، وقال الباحثون إنها نتيجة غير شائعة لأي حمل ولكن النساء المصابات بكورونا يواجهن مخاطر عالية، والتطعيم يمكن أن يساعد في منع هذه الحالات.





الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .





الأهلى يعود إلى القاهرة بعد التتويج بـ"برونزية" العالم.. استقبال رائع وأجواء احتفالية فى المطار لبعثة أبطال المارد الأحمر.. وإنهاء الإجراءات بسهولة والدخول من صالة الطائرات الخاصة

وسط أجواء احتفالية وتواجد عدد من أسر وأقارب اللاعبين والجهاز الفنى، وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية، عقب الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة أمس، السبت، فى مباراة تحديد المركز الثالث.

منتخب مصر تعليقا على اعتزال عبد الله السعيد: لاعب كبير ولا نقف على أحد

علّق مسئولو منتخب مصر على قرار عبد الله السعيد لاعب بيراميدز باعتزال اللعب دوليا فى هذا التوقيت، وأوضح مسئولو الفراعنة أن اللاعب لم يخطر الجهاز الفنى بالقرار قبل إعلانه، وأن المنتخب علم من وسائل الإعلام.