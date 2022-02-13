محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حديقة الأندلس تعد أول حديقة تسجل كأثر فى مصر وهى جزء رئيس من ذاكرة أجيال عديدة كانت تستمتع بالتنزه فيها وتتكون من ثلاثة أجزاء هى حديقة الجزيرة والأندلس والحديقة الفرعونية وتقع على مساحة 9 آلاف م٢.

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الحديقة تقوم بها شركة متخصصة فى الترميم التراثى والأثرى تحت اشراف وزارة الأثار وبتمويل من مديرية الاسكان بالمحافظة.

وتعرضت الحديقة للإهمال لفترة طويلة وهو ما دعا محافظة القاهرة لوضع خطة لتطويرها وإعادة الروح إليها فى اطار ما توليه الدولة من اهتمام بالحفاظ على التراث وإعادة إحيائه.

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وإصلاح شبكة الرى بالحديقة ليتم بالتنقيط، وتطوير شبكة صرف النافورة الموجودة فى الجزء الفرعونى بها، وترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة إضافة إلى ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة فى الجزء الفرعونى للحديقة، وإزالة كل ما يعوق تمكن زائرى الحديقة من التمتع برؤية نهر النيل دون عوائق مع إضاءتها بالإضاءة التى تعطيها شكلا جماليًا للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة.