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إرشادات الصحة بشأن التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة على الطرق السريعة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن التصرفات الصحيحة للاستجابة لحالة طارئة عند وقوع حادث سير في وسط الشارع.

 

 

وبحسب منشور لوزارة الصحة والسكان، فإنه يجب عمل الآتى: 

 

1- إيقاف السيارة على مسافة آمنه مع تشغيل الأضواء التحذيرية. 

 

2- البقاء بعيدا عن مسارات السيارات السريعة.

 

3- اعبر الشارع بحرص إذا تطلب الأمر ذلك.

 

4- أبعد الناس عن الشارع الرئيسى.

 

5- كن متيقظا للسيارات من الخلف وأطلب من البعض التلويح بعلم لإبطاء حركة السيارات.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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