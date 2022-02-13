شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات الصحة بشأن التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن التصرفات الصحيحة للاستجابة لحالة طارئة عند وقوع حادث سير في وسط الشارع.
وبحسب منشور لوزارة الصحة والسكان، فإنه يجب عمل الآتى:
1- إيقاف السيارة على مسافة آمنه مع تشغيل الأضواء التحذيرية.
2- البقاء بعيدا عن مسارات السيارات السريعة.
3- اعبر الشارع بحرص إذا تطلب الأمر ذلك.
4- أبعد الناس عن الشارع الرئيسى.
5- كن متيقظا للسيارات من الخلف وأطلب من البعض التلويح بعلم لإبطاء حركة السيارات.