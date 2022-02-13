كرم جبر: الجماعات الإرهابية تبنت مفهوم الخلافة لكنها فشلت في تقدير الأوطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المواطنة تساهم بشكل كبير في تطوير المجتمعات من خلال الحوار البناء وتقبل ثقافة الآخر.

وأضاف جبر خلال كلمته في الجلسة قبل الختامية من المؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان: "المواطنة وأثرها في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، أن المواطنة تنظر الى كوكب الأرض باعتباره وطنا يحظى فيه جميع البشر بحقوقهم الإنسانية، بعيدًا عن معتقداتهم وألوانهم وطباعهم، وعلى اختلاف ألسنتهم وألوانهم.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للإعلام: "معظم المشكلات التي تحدث في العالم، لا يقف تأثيرها فقط عند حدود المكان الذي نشأت فيه، بل يمتد لأكثر منه"، مضيفًا: "من هنا نؤكد أن الإسلام دين التسامح والوسطية والاعتدال، وبرز ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

وأشاد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بموضوع مؤتمر الأوقاف الدولي ال 32، عقد الموطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، لافتا إلى أنه يدعو الى التعايش والسلام واحترام قيم المواطنة وتقبل ثقافة الاخر

وذكر كرم جبر، أن الجماعات الإرهابية، تعتبر الوطن حفنة من التراب فقط، مضيفًا أنهم لا يقدرون الوطن أو الأمن القومي، لافتا إلى أنه ليس من أهدافهم أو أولوياتهم، متابعًا أن مفهوم الدولة لديهم مختلف تمامًا عن الواقع، حيث يعود للتراث والخلافة، منوها بأن تاريخ الجماعات الإرهابية يؤكد أنهم ضد الديمقراطية والعدل في حكمهم.