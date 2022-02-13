حدث في 8 ساعات| حالة الطقس غدا الاثنين وقطع مياه الشرب في مناطق بالقاهرة وتظلمات الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإضافة كليتين جديدتين بجامعة النهضة، وتفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين، وفتح باب تلقي طلبات التظلمات على الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وقطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة الجديدة، ومجلس الشيوخ يوافق على الضبطية القضائية في قانون العمل.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قرار جمهوري بإضافة كليتين جديدتين بجامعة النهضة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 67 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة.

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الطقس غدا.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الجو ليوم الاثنين 14 فبراير

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، على كافة الأنحاء، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 20 درجة.

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الشهادة الإعدادية.. فتح باب تلقي طلبات التظلمات بالجيزة- فيديو

أعلنت محافظة الجيزة، فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية، وبدء تلقي مديرية التربية والتعليم بالجيزة الطلبات من خلال الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

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وزير التموين: احتياطي القمح آمن ويكفي 5.4 شهر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 5.4 شهر.

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قبل بدء الحجز.. ننشر رابط التقديم لشقق الإسكان و7 خطوات لإنشاء حساب جديد

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

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دون تعديلات أو مشكلات.. "الشيوخ" يوافق على الضبطية القضائية في قانون العمل

وافق مجلس الشيوخ على منح الضبطية القضائية للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام قانون العمل دون أي تعديلات في المواد الخاصة بذلك ودون إثارة أية مشكلات كما يحدث في مجلس النواب بشأن الضبطية القضائية.

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دار مصر وجنة.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة الجديدة

أعلن جهاز القاهرة الجديدة قطع المياه عن دار مصر الأندلس وسكن مصر وجنة مصر الأندلس وارض الجمعيات والامتداد الشرقي للمدينة.

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الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بمدينة العبور الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 15/2/2022، وحتى يوم الخميس 31/3/2022، في تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر، المرحلة الثالثة، بإجمالب 288 وحدة سكنية بمنطقة 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

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تشميع مطعم يقدم لحوم مفرومة وكفتة فاسدة للمواطنين بالجيزة- فيديو

قالت محافظة الجيزة، إن حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، شنوا حملة مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

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