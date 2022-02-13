محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس سائق دهس شابًا أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستعجلت النيابة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة، والذين أكدوا سير السائق بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه بالشاب أثناء عبوره الطريق ولم يحاول تفاديه، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بالتجمع، مفاداه وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بجروح وكسور بالغة وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم ضبط سائق السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.