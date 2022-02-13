6 مصابين في انقلاب سيارة أعلى الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري الأوسطي بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه بنطاق مركز البدرشين.

تبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ربع نقل بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وانقلابها بالطريق بعد فقده السيطرة على المركبة.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تجنيب السيارة المنكوبة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.