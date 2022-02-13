بلاغ يتهم إيزيس سيد القمني بازدراء الأديان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدم الهيثم هاشم سعد، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد ايزيس سيد القمنى، يتهمها بازدراء الأديان.

وأضاف الهيثم سعد، في بلاغه الذي حمل رقم 142578 لسنة 2022 عرائض المكتب الفني، أن إيزيس ابنه الكاتب سيد القمني، عقب وفاة والدها كتبت على صفحتها على موقع الفيس بوك منشورا بعنوان “تمت الوصية” إشارة إلى أنها كانت وصية والدها الذي توفي الأسبوع الماضي، وتضمن هذا المنشور ألفاظا اعتبرها المحامي تفيد ازدراء الأديان.

وقال الهيثم هاشم سعد، إن ما قامت به إيزيس لا يعد من قبيل حرية الاعتقاد التي كفلها الدستور، لأن حرية الاعتقاد لا تبيح لها أن تجادل في أصول دين من الأديان.

وأضاف سعد في بلاغة للنائب العام إنه إذا كان ما سبق وحرصه على عدم إثارة الفتنة وتكدير السلم الاجتماعي العام بين أبناء المجتمع بالتعدي وازدراء دين الغالبية العظمى للمصرين، فإنني أتقدم بهذا البلاغ لعدلكم بغية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه، والتمس سعد من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقها إعمالا لقانون العقوبات.