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وزارة الصحة تكشف الفحوص الطبية المجانية لمرض التليف الكبدى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفحوصات والتحاليل الخاصة ببرنامج متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم : يتم عمل فحوصات وتحاليل دورية مجانية للاطمئنان على صحة المرضى.

 

 

وأوضحت وزلرة الصحة والسكان : يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية مع عمل تحاليل الاورام كل 4 شهور وذلك للاطمئنان علي صحة المرأة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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