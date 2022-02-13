شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الفحوص الطبية المجانية لمرض التليف الكبدى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفحوصات والتحاليل الخاصة ببرنامج متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية.
وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم : يتم عمل فحوصات وتحاليل دورية مجانية للاطمئنان على صحة المرضى.
وأوضحت وزلرة الصحة والسكان : يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية مع عمل تحاليل الاورام كل 4 شهور وذلك للاطمئنان علي صحة المرأة.