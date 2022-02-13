وزير التموين: زيادة السعة التخزينية للأقماح فى الصوامع لـ3.4 مليون طن.. صور

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ اسيوط والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين صومعة عرب العوامر التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بأسيوط للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الصوامع لاستقبال القمح المحلى فى الموسم القادم اعتبارا من منتصف إبريل المقبل.

وقال المصيلحى، إنه تم زيادة السعة التخزينية للأقماح فى الصوامع من 1.4 مليون طن قمح فى 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليا لافتا إلى أن مخزون القمح يكفى حاليا 5.4 شهر كما أن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ منتصف ابريل المقبل وسيزيد الاحتياطى الاستراتيجى ليكفى حتى شهر نوفمبر المقبل

واستعرض اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين اليات عمل الصوامع بداية من استقبال الأقماح وتخزينه فى ظل استخدام الشركة أساليب التكنولوجيا الحديثة من خلال انشاء صوامع متطورة تنفيذًا بتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومى للصوامع وزيادة السعة التخزينية للأقماح فى الصوامع وهو ما نجحت فيه الوزارة ممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

من جانب اوضح اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن رقمنة الصوامع سيعمل على جمع وحفظ البيانات وإرسالها لحظيًا إلى المنصة الرئيسية بوزارة التموين، للحصول على تقديرات فعلية لكميات القمح بالصوامع، وبالتالى ستتمكن الشركة القابضة من معرفة المخزون الفعلى للصوامع وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة كما أن حوكمة الصوامع ستعمل على التحكم بالقمح منذ استلامه من المزارعين حتى وصوله للصوامع.