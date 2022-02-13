الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية بالبيئة والتحول الأخضر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى موضوعات البيئة والتحول الأخضر، بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومى للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجى بها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.