شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 مسجدًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف (15) مسجدًا الجمعة القادمة 18/ 2/ 2022م ، منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه (582) مسجدًا، منها (495) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(87) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

1. حسن عمر – القبلية - المطرية

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

2. أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا

3. آل يعقوب – زرنيخ - اسنا

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

4. علي عبد الرازق – المظاطلي – طامية أول

5. السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث

6. محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان

7. مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان

8. الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

9. الكبير قرية أبو النور - النوبارية

مديرية أوقاف البحر الأحمر

م المسجد وعنوانه

10. الزهراء- مدينة القصير

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

11. الفتح – الماي – شبين الكوم

12. التوبة – البتانون – شبين الكوم

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

13. شهداء – عنك - الغرق

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

14. ماهر العقيلي – قرية أولاد سراج – مركز الفتح

مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

15. النور – الفرز – حي السويس