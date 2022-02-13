شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 مسجدًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
1. حسن عمر – القبلية - المطرية
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
2. أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا
3. آل يعقوب – زرنيخ - اسنا
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
4. علي عبد الرازق – المظاطلي – طامية أول
5. السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث
6. محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان
7. مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان
8. الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
9. الكبير قرية أبو النور - النوبارية
مديرية أوقاف البحر الأحمر
م المسجد وعنوانه
10. الزهراء- مدينة القصير
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
11. الفتح – الماي – شبين الكوم
12. التوبة – البتانون – شبين الكوم
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
13. شهداء – عنك - الغرق
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
14. ماهر العقيلي – قرية أولاد سراج – مركز الفتح
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
15. النور – الفرز – حي السويس