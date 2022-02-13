شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توجيهات من القيادة السياسية بتأمين مخزون السلع طوال الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك دعمًا من القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت من السلع الأساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما يتم طرح الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة السوداني بجانب طرح جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي استعدادا لشهر رمضان، فضلا عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم للمواطنين.

تفقد الوزير والمحافظ المجمع الاستهلاكي للاطمئنان على توافر جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مناسبة للمواطنين، ووجه الوزير مدير الفرع بعمل حصر يومي لكافة السلع المستهلكة لاستبدالها بسلع جديدة لتوفير السلع بشكل يومي للمواطنين للقضاء على جشع بعض التجار كما تم المرور على المخزن والاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجي به وانتظام صرف السلع التموينية والأساسية لبقالي التموين، وكذلك منافذ مشروع جمعيتي والتعرف على دورة العمل المميكنة بعد ربط كل فروع الجملة والتجزئة بنظام معلوماتي متكامل لضمان المتابعة اليومية لحركة السلع ومراقبة المخزون السلعي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المحافظة تتميز بوجود (68) مكتبا تموينيا منها عدد 17 مكتبا مطورا (نموذجي) بكافة مراكز المحافظة الإدارية، كما يوجد بها (1358) بقال تمويني وعدد (564) فرعا من فروع مشروع جمعيتي والتي توفر المواد والسلع الغذائية المدعمة للمواطنين، لافتًا إلى وجود 1904 مخابز بلدى بقرى ومراكز المحافظة ، وتبلغ القدرة الانتاجية لجميع المخابز بالمحافظة بما يعادل 55 مليون رغيف يومي مشيداً بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة داخل فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يقدم جميع أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات، وذلك في إطار جهود الدولة وحرصها على توفير السلع لكافة المواطنين مثمنًا جهود وزارة التموين وتعاونها مع المحافظة في كافة المجالات التي تستهدف تلبية مطالب واحتياجات المواطنين من كافة السلع بالجودة والأسعار المناسبة.