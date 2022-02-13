أخبار مصر

وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون للدراجات الهوائية بالوادي الجديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يطلق شارة بدء ماراثون للدراجات الهوائية بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات الهوائية من مضمار الدراجات بطول 7كم والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بمشاركة 300 شاب وفتاة في إطار التشجيع لممارسة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة، مشيدا بمشاركة الشباب والفتيات.

هذا، ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد تفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة الى جانب لقاء شبابي وحواري مفتوح مع أبناء المحافظة.

 

ماراثون الدراجات الهوائية بالوادي الجديد
ماراثون الدراجات الهوائية بالوادي الجديد

 

ماراثون الدراجات بالوادي الجديد
ماراثون الدراجات بالوادي الجديد

 

وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون للدراجات الهوائية بالوادي الجديد
وزير الرياضة يطلق شارة بدء ماراثون للدراجات الهوائية بالوادي الجديد

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا