الجنايات تواصل محاكمة 11 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الرابعة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين بتلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.