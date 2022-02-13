التحريات تكشف هوية الفتاة المنتحرة تحت عجلات "مترو فيصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، هوية فتاة انتحرت تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة فيصل، اليوم الأحد.

تبين أن الفتاة تدعى إيمان حسين علي مقيمة بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، تبلغ من العمر 26 سنة، ألقت نفسها أمام عجلات القطار لدى دخوله المحطة.

ضباط المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور استدعوا أسرة الفتاة لسماع أقوالهم مع مراجعة سجل المكالمات الخاص بالعشرينية؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة، بانتحار فتاة أسفل عجلات قطار بمحطة مترو أنفاق فيصل.

التحريات الأولية، أفادت بأن فتاة عشرينية ألقت نفسها تحت عجلات القطار مع دخوله رصيف المحطة بالخط الثاني للمترو، لتلقى مصرعها لاسيما فشل الركاب في إنقاذها.

مصدر مسؤول أفاد بأن كاميرات المراقبة رصدت حالة ارتباك بدت على الفتاة قبل إقدامها على تلك الخطوة، مؤكدا انتظام حركة القطارات بالخط الثاني بعد انتشال الجثة بـ7 دقائق.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.