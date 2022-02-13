"انت بتعمل ايه؟".. شاب يمزق جده بسكين بسبب "أنبوبة" بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز منشأة القناطر بالجيزة جريمة قتل مؤسفة راح ضحيتها مسن على يد حفيده.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بمقتل مسن فشلت أسرته في إنقاذه بإحدى قرى المركز.

وجه العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر رجال الشرطة بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر.

تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر توصلت إلى أن المجني عليه يبلغ من العمر 90 سنة، فوجئ بحفيده يسرق أسطوانة بوتاجاز من المطبخ فوبخه "انت بتعمل ايه؟" ليعتدي عليه الشاب صاحب الـ26 سنة بسكين محدثا جروح قطعية وطعنية متفرقة بالجسم، ولاذ بالفرار تاركا جده ينزف دما.

حاول أفراد الأسرة إنقاذ الجد لكنه فارق الحياة مع النزيف الحاد الذي أصابه خاصة مع تقدمه في العمر، وتم إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، جهودهم لضبط المتهم عبر أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها.