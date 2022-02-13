13 أبريل.. الحكم على 12 متهما في قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، حجز إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، لجلسة 13 أبريل للحكم.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتي شهدت وقوع أحداث عنف.