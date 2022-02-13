خراط ينهي حياته داخل شقة بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أقدم خراط على التخلص من حياته داخل منزله بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر.

تلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل شقة بقرية أم دينار.

انتقل على الفور المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر إلى محل البلاغ، وتبين أن خراطا يبلغ من العمر 30 سنة تخلص من حياته؛ لمروره بأزمة نفسية.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويستمع رجال المباحث إلى أقوال أسرته للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.