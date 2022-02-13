ضبط شخص ادعى قدرته على تسفير المواطنين للعمل بالخارج بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تفسيرهم للعمل بالخارج بالغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغاً من إثنين من المواطنين، مقيمان بمحافظة البحيرة يفيد بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل له بتلك الدولة على "خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز بسيون بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهما إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية "على خلاف الحقيقة"، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.