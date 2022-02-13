عباس شراقي: فرصة التخزين الثالث بسد إثيوبيا تتضاءل بمرور الأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور عباس شراقي، خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأقمار الصناعية، أظهرت اليوم الأحد 13 فبراير، استمرار تدفق مياه النيل الأزرق أعلى الممر الأوسط مع عدم توليد كهرباء وغلق بوابتى التصريف.

وأوضح شراقي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن الأمل الإثيوبي ما زال متعلقا بتشغيل ولو توربين واحد لإنتاج كهرباء بأي كمية حتى وإن كانت ضئيلة.

وتابع: عدم التشغيل يعني عدم تجفيف الممر الأوسط، وفى نفس الوقت لم ترتفع جوانب السد منذ الموسم الماضي، ولكن حدثت تسوية لبعض المناطق حول أنابيب التوربينات الإحدى عشر العلوية.

وقال شراقي، إن الوقت يمر، وباقي حوالي أربعة أشهر على بداية موسم الأمطار، والإنشاءات الحالية تشير إلى تضاؤل فرصة وجود تخزين ثالث الموسم القادم، وإذا تطلب الأمر فسوف يكون محدوداً لتحسين صورة الحكومة الإثيوبية أمام الشعب الإثيوبي، الذي لم ير أي عائدا من سد النهضة حتى الآن رغم تخزين المياه على مدار العامين الماضيين.