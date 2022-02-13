ضبط هواتف محمولة على جسد راكب "قعيد" قبل تهريبها من الشارقة بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي إنها أحبطت محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة أخفاها راكب "قعيد" على كرسي متحرك حول جسده، فور وصوله من الشارقة بالإمارات؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالهواتف، وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

وأضافت الجمارك، في بيان لها اليوم الأحد، أن محمود عبد الرؤوف مأمور الجمرك، اشتبه في راكب بلجيكي من أصل فلسطيني، يجلس على كرسي متحرك أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY ، ولم يتلاحظ وجود شيء، ولكن نظرًا لارتباك الراكب قرر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالإنابة تشكيل لجنة لتفتيشه ذاتيًّا، تبين وجود عدد 15 هاتفًا محمولًا ماركة آيفون بروماكس، 13، مخبأة على جسم الراكب أسفل ملابسه .

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي؛ تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي .