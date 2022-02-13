بالصور.. وزير التموين يفتتح مجمعاً نموذجياً يقدم جميع خدمات الوزارة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المسؤولين، اليوم الأحد، مجمع خدمات نموذجيًّا بمحافظة أسيوط؛ لتقديم جميع خدمات الوزارة، ومنها السجل التجاري والعلامات التجارية، وخدمات جهاز حماية المستهلك، وخدمات الدمغة والموازين، وخدمات بطاقات التموين الذكية، بالإضافة إلى خدمات الغرفة التجارية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفي إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المجمع النموذجي المميز بأسيوط يعد ثالث مجمع خدمات للوزارة من نوعه على مستوى الجمهورية بعد افتتاح مجمع نموذجي في محافظتي بورسعيد والشرقية، وأن هذا المجمع يتضمن كل خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة؛ منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضًا كل خدمات البطاقات التموينية الذكية، وكذلك تلقي شكاوى المواطنين عن أية ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة إلى تلقي طلبات خدمات الدمغة والموازين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية.