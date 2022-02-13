شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة عراقية تقرر استمرار برهم صالح رئيسا للجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل، أن المحكمة الاتحادية العراقية تقرر استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح، فى القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أعلن إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 8 فبراير الجاري، عقب تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانونى، وبعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا مؤقتا بإيقاف المرشح الأبرز للمنصب هوشيار زيباري.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقى أعلنت، يوم 31 يناير الماضي، أسماء المرشحين الـ25 إلى منصب رئاسة الجمهورية فى العراق، ومن بينهم الرئيس العراقى الحالى برهم صالح ووزير الخارجية العراقى الأسبق هوشيار زيبارى.