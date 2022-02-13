شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بصرف حافز معلمى الصفوف الأولى اعتبارا من العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية لصرف حافز تطوير التعليم رياض الأطفال والصفوف الأولي وحتي الرابع الابتدائي، اعتباراً من بداية العام المالي 2021/2022، وذلك وفقاً لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

جاء ذلك رداً علي استفسارات بشأن الافادة عما إذا كان يتم الصرف اعتباراً من العام المالي أو من بداية العام الدراسي، كنا حذرت الوزارة من تأخير صرف مستحقات المعلمين عن حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين، مشددة على أنه سيعرض المسئولين بكل مديرية للمساءلة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلة: يعلم المسئولون الماليون بالمديريات بأن العام المالي يبدأ في 1/7 من كل عام.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات، بموقف حالة الصرف الفعلي لحافز تطوير التعليم للعام المالي 2021/2022، بكل مديرية تعليمية، بناء علي خطاب رئيس مجلس النواب بشأن إدراج طلب إحاطة مقدم من أحد الأعضاء في جدول أعمال أرقب جلسة مقبلة بشأن عدم صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين.