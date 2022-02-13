شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتفقد مركز خدمات البطاقات بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموي ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مركز خدمة يقدم خدمات بطاقات التموين بأسيوط، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يقدم المركز الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم لمحافظة أسيوط لافتتاح مجمع خدمات نموذجى، حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين " خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك ، خدمات الدمغة والموازين ، خدمات بطاقات التموين" بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية من مقر مجمع خدمات وزارة التموين النموذجى بأسيوط عبر الفيديو كونفرنس مجمع خدمات نموذجي فى كل من محافظة دمياط على مساحة حوالى 400 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة وخدمات الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب من خلال عدد 18 "شباك خدمة" ،وبطاقة استيعابية قد تصل أيضا الي 14 ألف معاملة شهرياً لتقدم جميع خدمات الوزارة ووفقاً للمعايير الدولية في تقديم الخدمات الحكومية، كذلك تم افتتاح مجمع خدمات نموذجي بمحافظة السويس على مساحة على مساحة حوالى 200 م2 ويقدم كافة خدمات الوزارة من خلال عدد 10 "شباك خدمة" ، لتقدم جميع خدمات الوزارة بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية .

كذلك تم افتتاح مكتب سجل تجارى مميز بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الاقصر على مساحة 120 مترا، ويقدم خدمات السجل التحارى والعلامات التجارية ،بالإضافة الى خدمات الغرفة التجارية .