شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تقرير تمويل التنمية المستدامة فى مصر الأول من نوعه عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت منظمة الأمم المتحدة أن تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر،" يعد أول تقرير من نوعه في المنطقة وكذلك على مستوى العالم.

وقالت ألينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر "فخورة بأن الأمم المتحدة في مصر قدمت مساهمات مكثفة في هذا التقرير." جاء ذلك خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذى تم اطلاقه اليوم من جامعه الدول العربية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي يعقد خلال الفترة بين يومي 13 إلى 15 فبراير الجاري، تحت شعار "معا لتعافي مستدام" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستضيفه جامعة الدول العربية وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، الأمم المتحدة، البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي