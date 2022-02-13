شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية بالكويت تتيح نظام الدفع الفورى المميكن للمعاملات القنصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قنصل عام مصر بالكويت السفير هشام عسران، البدء في تنفيذ نظام الدفع الإلكتروني عن طريق ماكينات الدفع الفوري المميكن بالنسبة للمعاملات القنصلية، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في إطار توجه القيادة السياسية المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ضمن جهود وزارة الخارجية في تسهيل وتطوير العمل القنصلي .

وقال عسران في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطوات الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على سرعة وسهولة وجودة الخدمات التي تقدمها البعثات المصرية حول العالم.

وأضاف عسران، أن تلك الميزة الجديدة التي أتاحتها القنصلية تأتي ضمن مميزات أخرى رقمية بالفعل يتم تقديمها منذ فترة للمواطنين المصرين المقيمين بالكويت وكذلك كافة الجنسيات الأخرى، والتي تتضمن حجز المواعيد إلكترونياً عن طريق الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الذكي، وكذلك الرد على الاستفسارات المختلفة عن طريق مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي وموقع القنصلية وتطبيق الهاتف، بالإضافة إلى إمكانية تتبع انتهاء المعاملة القنصلية ومعرفة تاريخ استلامها بكل سهولة ويسر وسط تأمين كاف لجميع المعاملات والبيانات .

وأشار القنصل العام، إلى أنه تم توفير عدد كاف من ماكينات الدفع الفوري الإليكتروني على كل شباك خاص بالمعاملات القنصلية بمقر القنصلية، بينما لا يزال يتم أيضاً قبول الدفع عن طريق النقد المباشر تسهيلاً على المواطنين والمترددين على القنصلية.

من جانبه.. أشاد سفير جمهورية مصر العربية بالكويت أسامة شلتوت بالتعاون الكبير المثمر مع حكومة دولة الكويت ودورها المقدر في تيسير المعاملات الخاصة بأبناء الجالية المصرية، وتعاطيها السريع مع كافة مطالب البعثة الدبلوماسية المصرية.