شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية ناعيًا الأنبا لوكاس: فقدنا أسقفًا حكيمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في وفاة الانبا لوكاس أسقف أسيوط والفتح بعد صراع مع المرض. وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى خادمًا أمينًا وأسقفا مخلصًا خدم الكنيسة أكثر من 35عامًا اتسم خلالهم بالأمانة والبذل. وصلى رئيس الأساقفة لأسرته ومحبيه أن يسكب الله تعزياته في قلوبهم وأن يترأف عليهم.