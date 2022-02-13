شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة انتهت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة أو إصدار فاتورة بناء على متوسط الاستهلاك أصبحت غير موجودة، كاشفا أنه لا يمكن إصدار فاتورة استهلاك حاليا بناء على المتوسط بناء على تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن معدلات الشكاوى من فواتير استهلاك الكهرباء اصبحت ضعيفة جدا إن وجدت، موضحا أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بطرق التأكد من صحة الفاتورة ومراجعتها قبل السداد.

وقال حمزة، أن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد اللالكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطني لسداد فواتير الاستهلاك للأشهر الماضية إلكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاختلاط، لافتا إلى أن التطبيقات الجديدة ستكون اكثر سهولة ويسر على المواطن.