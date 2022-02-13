شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد: الإصلاحات الاقتصادية خففت من تأثير جائحة كورونا على مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن جائحة كورونا ساهمت إلى حد كبير في الإضرار باقتصاديات العديد من دول العالم، ومصر بالطبع تضررت لأنها ليست بمعزل عن العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من التداعيات الاقتصادية.

وأضافت، في تصريحات على هامش فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن الأهداف ذات الأولوية فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في الحد من الفقر وتوفير فرص عمل لائقة ومدن مستدامة، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لزيادة الرواتب والمعاشات وتقديم الاعانات للمتضررين اثر الجائحة مما ساهم في تخفيف آثارها.

وشددت السعيد على أهمية البعد البيئي في إطار استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ المقبلة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية لحماية حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة مع التجربة المصرية في حماية الشواطيء والقضاء على المخلفات وغيرها من الاجراءات التي اتخذتها في هذا الإطار.