شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 30 حالة تعدٍ على أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية للموجه الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أي مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى الأراضي أملاك الدولة .

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق وفي إطار تنفيذ الموجة 1الـ9 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة بتنفيذ عدد 21 قرار إزالة تعديات على أراضي ولاية الهيئة العامة للطرق والكباري بمساحه 20 ألف م٢ .

وأزال مركز ومدينة العياط حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 350 م فى نطاق الوحدة المحلية بالقطورى، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 150م تقريبا فى نطاق الوحدة المحلية ببرنشت .

ونفذ مركز ومدينة منشأة القناطر إزالة 3 مخالفات بناء رصدتها وحدة المتغيرات المكانية على مساحة 800 م بناحية بهرمس .

كما قام مركز ومدينة أطفيح بإزالة حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بقرية الصالحيه التابعه للوحدة المحلية بقرية كفر قنديل على مساحة 175 م فى المهد .

وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة شدة خشبية بعقار مخالف فى المهد بالكفر الغربي بقرية الديسمي علي مساحه 300 م بالإضافه إلى إيقاف أعمال الشده الخشبيه لعقار مخالف بقرية عرب الصبايحه بالإخصاص علي مساحه ١٠٠م مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .