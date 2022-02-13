شكرا لقرائتكم خبر عن توسعات الدائرى تنهى الزحمة.. 7 و8 حارات لحل مشكلة تكدس المرور بالطريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسابق الدولة الزمن لإنهاء أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى الممتد بطول 106 كم حول القاهرة الكبرى، حيث تتواصل أعمال إعادة تأهيله ورفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 أو 7 حارات بكل اتجاه بدلا من 4 حارات بتكلفة تصل إلى حوالى 10 مليارات جنيه، شاملة أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع المسار وتعويضات أصحاب المنازل والعقارات التى يتم إزالتها لتوسعة الطريق.

ويجرى العمل فى أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق بطول مساره، ومخطط الانتهاء من وصلة كوبرى المنيب نهاية العام الجارى، وكذلك القطاع الأكبر من مشروع توسعته، وذلك بالتوازى مع العمل على انهاء أعمال نزع الملكية وإزالة العقارات المتعارضة مع المسار بالاشتراك مع المحليات.

وخطة تطوير الطريق وتوسعته تشمل إعادة تخطيطه بالكامل بما فى ذلك المطالع والمنازل الحالية، على أن يتم تخصيص حارتين منعزلتين فى المنتصف لسير الأتوبيسات الترددية التى ستعمل الكهرباء المخطط تسييرها على الدائرى بعد انتهاء تطويره وتوسعته خلال العامر المقبل، حيث انه مخطط معزتسيير الأتوبيسات الترددية سيتم منع سير الميكروباص تماما على الدائرى

ويتضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى أن يكون مراقب بالكامل بعد انتهاء تطويره بشبكة كاميرات لإحكام السيطرة المرورية عليه ضمن نظام النقل الذكى الذى سيتم تطبيقه على الطرق السريعة، كما سيتم تنفيذ شبكة إنارة جديدة على طول مسار الطريق لإنارته ليلا لمواجهة الحوادث التى تقع عليه وتغيير شكل الطريق.

وويجرى حاليا تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق فى المسافة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي، حيث يتم إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى وطريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائرى فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى القاهرة ـ الإسكندرية الزراعى 7 حارات بكل اتجاه.

كما يجرى أيضا تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة للطريق فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم لتصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات مع توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات فى كل اتجاه بدلا من 4 حارات لكل اتجاه، كما أنه يجرى حاليا أعمال رفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم، مع توسعته حتى طريق الواحات ليصبح 8 حارات بكل اتجاه.