شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار تحالف ستار الأفضل عالميا.. وشركة مصر للطيران عضوا به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة للرئيس التنفيذى لتحالف ستار العالمى "جيفرى جو" وجميع شركات الطيران الـ26 الأعضاء بالتحالف ومن بينها مصر للطيران لاختياره أفضل تحالف طيران للعام الرابع على التوالى فى حفل توزيع جوائز النقل الجوى Air Transport Awards.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين بأن فوز التحالف بهذه الجائزة يؤكد ثقة المسافرين حول العالم فى شركات التحالف كما يؤكد التزام الشركات ومن بينها مصر للطيران بكافة المعايير الدولية فى مجال النقل الجوى وتنفيذ متطلبات التحالف على أكمل وجه بالرغم من التأثير الكبير لجائحة كورونا على هذه صناعة الطيران.

وقال أبو العينين أن مصر للطيران تعتز بعضويتها فى تحالف ستار منذ عام 2008 الذى يضيف لمسافريها ميزات عديدة من بينها الوصول إلى 1300 نقطة فى 193 دولة حول العالم بالإضافة إلى الاستفادة من استراحات التحالف الموجودة فى أهم المطارات العالمية وغيرها من فوائد السفر للعملاء.

وصرح جيفرى جو الرئيس التنفيذى لتحالف ستار بأن الفوز المتكرر سنويا بجائزة النقل الجوى المرموقة يعد شهادة تعكس روح فريق عملنا الابتكارية والتزامنا المشترك فى تحسين تجربة العملاء وتشجعنا هذه الجائزة لأن نخرج بشكل جماعى من أعمق أزمة واجهتها صناعتنا على الإطلاق ".

ومن جانبه قال الدكتور كوستاس إياترو رئيس جوائز النقل الجوى أن منح الجائزة لتحالف ستار كأفضل تحالف عالمى للعام الرابع على التوالى يأتى تأكيدا لالتزامه الراسخ بجعل السفر الجوى تجربة متميزة للعملاء على جميع المستويات والمراحل من خلال تبنى خطط للإبتكار والاستدامة والعمل على توفير خدمات رقمية مميزة وسهلة الاستخدام ومتطورة باستمرار مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة.

وقد اختارت لجنة من خبراء صناعة الطيران تحالف ستار كأفضل تحالف تقديرًا لمساهمته فى مستقبل السفر الجوى والتميز والابتكار فى صناعة الطيران المدنى وقد تم الإعلان عن الفائزين فى 10 فبراير فى حفل توزيع الجوائز الذى أقيم فى " إيكالى " باليونان.

جدير بالذكر جوائز النقل الجوى تأسست فى عام 2012، وهى الجوائز الدولية الوحيدة التى تمنح فى جميع الخدمات لصناعة النقل الجوي.