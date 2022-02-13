شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيلَ نيافة الأنبا لوكاس، أسقف ايبارشية أبنوب والفتحوأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بأبنوب.

ويتقدَّمُ الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، ونصلِّي أنيمنحَ الربُّ العزاءَ لكلِّ محبِّيه ولشعبِ الكنيسةِ.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس وفاة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، حيث نشرت على صفحتها الرسمية: "رقد فيالرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبلأبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949 وترهب بديرالقديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986.