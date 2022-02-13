شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الأنبا لوكاس عن ذكريات لحظة العبور وتقبيل الأرض بحرب أكتوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس وفاة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، حيث نشرت على صفحتها الرسمية: "رقد في الرب بشيخوخة صالحة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، حيث ولد يوم 5 نوفمبر 1949 وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في 23 مارس 1977وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة 22 يونيو 1986.

وبعد الأنبا لوكاس واحدا من أبرز المشاركين فى انتصار أكتوبر المجيد، حيث نشر أولاد صديق له صورة له خلال فترة مشاركته فى الحرب لأول مرة.

وتحدث فى تصريحات صحفية وإعلامية العام الماضى فى ذكرى حرب أكتوبر قائلا "إنه كان جندي فى سلاح الدفاع الجوي بالجيش الثالث الميداني؛ مشيرًا إلى ما حدش كان يعرف أمته ساعة الصفر لحرب أكتوبر.. ولكننا كل أفراد الجيش كانوا سعداء باتخاذ الرئيس السادات قرار الحرب.. قائلاً: "الجيش كله كان فرحان".

وأضاف أنه أول ما وطأت قدماى أرض سيناء قبلت رمالها.. فكان حلمًا بالنسبة لنا ظللنا نحارب حتى عبور قناة السويس.. مشيرًا إلى أن الانتصار جاء نتيجة للتدريب المتواصل ونشكر ربنا على الانتصار.

وأشار إلى عقب انتهاء حرب أكتوبر المجيدة استلمت عملي في ديوان عام محافظة القاهرة ومكثت 4 سنوات حتى تقدمت باستقالتي والالتحاق بدير الأنبا بيشوي حتى تمت رسامته أسقفا على إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.



