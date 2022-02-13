شكرا لقرائتكم خبر عن 129 جنيها تكلفة نقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض عن الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء بإدارات شركات توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، وفيما يلي أهم الخطوات:

1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه فى حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- -صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل الخاص بالمرافق.

4- -إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه أو صورة للعداد الكهرباء.

ثانياً: أهم الإجراءات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

1- -يتم التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.

2- -تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

3- -مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.

4- -يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

5- مع ملاحظة أنه فى حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.

6- سداد رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء بقيمة 129 جنيها.

7-سداد قيمة العداد الجديد الذى سيتم تركيبه أو تقسيط المبلغ حسب رغبة المشترك.