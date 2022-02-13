شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها ‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها. ‏- بلح بارحى بـ34 جنيها ‏‎- البسلة بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎- ‏فاصوليا خضراء بـ25‏ جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى بـ 23 جنيها. ‏‎يوسفي سكرى بـ7 جنيهات. برتقال بسرة بـ7 جنيهات. برتقال بلدى بـ5 جنيهات. الفراولة بـ14 جنيها.