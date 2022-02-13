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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،   وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها.

‏- بلح بارحى بـ34 جنيها

‏‎- البسلة بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎- ‏فاصوليا خضراء بـ25‏ جنيها.

‏‎‏‎- تفاح إيطالى بـ 23 جنيها.

‏‎يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.

برتقال بسرة بـ7 جنيهات.

برتقال بلدى بـ5 جنيهات.

الفراولة بـ14 جنيها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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