شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 10 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
- الفلفل الألوان بـ25 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها
- البسلة بـ11 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- فاصوليا خضراء بـ25 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ 23 جنيها.
يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
برتقال بسرة بـ7 جنيهات.
برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
الفراولة بـ14 جنيها.